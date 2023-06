Al via l'operazione Mare sicuro nel sud Sardegna

Ha preso il via sabato 17 giugno l'operazione estiva "Mare Sicuro" della Guardia Costiera che proseguirà fino al 17 settembre.

La Direzione marittima di Cagliari mette in campo, per controllare i circa 950 Km. di costa che si estendono da porto Tangone a Capo Monte Santu, oltre 300 militari, tutti i 29 mezzi navali e i mezzi terrestri di cui dispone, il personale del 4/o nucleo subacquei e i 2 velivoli della 4a sezione volo di Decimomannu.

Ma l'operazione Mare Sicuro, che vede intensificare lo sforzo operativo della Guardia Costiera in occasione della stagione estiva, non si rivolge solo a bagnanti e diportisti; "con questa operazione viene incrementata anche l'attività ispettiva della Guardia Costiera a tutela dell'ambiente e a garanzia del regolare utilizzo della fascia costiera; un'attività spiega la Direzione marittima - che ha portato, nella scorsa stagione estiva, a restituire alla fruizione dei cittadini oltre 160.000 metri quadrati di spiagge libere illecitamente occupate".

Anche quest'anno i diportisti potranno contare sul rilascio del "Bollino Blu", che eviterà inutili duplicazioni nei controlli sulle unità, favorendo il principio di "autotutela" ai fini della sicurezza. Lo scorso anno ne sono stati rilasciati 5.804.