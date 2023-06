Risposte dal complice per passare test della patente, denunciato

Ha tentato di truccare l'esame per conseguire la patente di guida, ma è stato scoperto. Un cittadino bengalese di 43 anni è stato denunciato dalla polizia.

L'uomo si è presentato negli uffici della Motorizzazione civile per sostenere l'esame. Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile, ha piazzato degli auricolari sotto la cuffia che gli era stata fornita per meglio comprendere le domande. Con gli auricolari nascosti collegati a un telefono, manteneva i contati con un complice all'esterno che, durante tutto il test, gli ha fornito le risposte.

L'azione, però, non è passata inosservata, gli investigatori della mobile con la collaborazione dei funzionari della Motorizzazione Civile, hanno controllato costantemente la situazione anche con l'ausilio delle telecamere e al termine dei quiz hanno bloccato il 43enne . Dalla perquisizione successiva sono saltati fuori il cellulare e gli auricolari.

Il 43enne è stato denunciato e l'attrezzatura usata per truccare l'esame è stata sequestrata. Non è la prima volta che gli investigatori della mobile scoprono questo tipo di attività fraudolenta per superare il test della patente. Già altri stranieri, in passato, erano stati trovati in possesso di sistemi di comunicazione a distanza e denunciati.