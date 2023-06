Processo a Ragatzu, in aula nessun testimone e udienza rinviata

Colpo di scena e schermaglie tra avvocati nel processo a tempio Pausania per stalking e maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna, a carico dell'attaccante dell'Olbia Calcio ed ex del Cagliari, Daniele Ragatzu.

Mentre il calciatore era presente in aula per la prima volta da quando si è aperto il procedimento, all'udienza di questa mattina non si sono presentati i cinque testimoni convocati dal pubblico ministero. Il giudice così ne ha disposto l'accompagnamento coatto per la prossima udienza fissata il 16 gennaio 2024.

In Aula, però, si sono dati battaglia gli avvocati dell'imputato e della presunta vittima. L'avvocato difensore di Ragatzu, Filippo Pirisi, ha presentato al giudice alcuni documenti riguardati la fissazione di un'udienza per settembre nel procedimento per calunnia tutt'ora aperto nei confronti della ex compagna del giocatore. Un procedimento che nella scorsa udienza l'avvocata Cristina Cherchi che tutela la presunta vittima, aveva dichiarato fosse stato archiviato dal gip nel gennaio del 2022.

"Non è vero che il procedimento di querela da parte di Ragatzu è stato archiviato - ha spiegato Pirisi - ma c'era stato un errore della Procura nel trasmettere i documenti al gip e quindi è ancora pendente e la ex fidanzata risulta ancora indagata". "Si tratta di una mera fissazione di udienza, - ha invece fatto presente al giudice l'avvocata Cherchi - non c'è alcun provvedimento nei confronti della mia assistita e ricordo che quello che si sta svolgendo è un procedimento nei confronti di Ragatzu e non della parte lesa", ha concluso.