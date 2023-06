Picciau a Is Mascreddas, 'polemica riduttiva e pretestuosa'

"Avanzare dubbi sulla trasparenza delle azioni, senza neanche aspettare la pubblicazione di tutte le fasce di finanziamento appare pretestuoso e superficiale. Nel caso di Is Mascareddas che ha presentato due progetti in diverse fasce di finanziamento (progetti tra i diecimila e i cinquantamila euro con un massimo finanziabile di 9mila euro e progetti oltre i 50amila euro con un massimo finanziabile di 15mila) accade che entrambi i progetti sono riconosciuti idonei ma solo uno è finanziabile perché, per l'altro progetto, il meccanismo aritmetico di distribuzione delle risorse esaurisce il finanziamento in una posizione di graduatoria e di relativo punteggio che non comprende quel progetto". Così l'assessora alla Cultura del Comune di Cagliari, Maria Dolores Picciau, replica alla nota di Is Mascareddas, che avevano annunciato di non voler più partecipare al bando degli aiuti dopo l'ultimo mancato finanziamento.

"Gli investimenti in cultura sono prioritari e costanti per l'amministrazione e assolutamente rapportabili a quelli degli anni precedenti gestiti da giunte e maggioranze diverse. Ancora c'è da sottolineare come, anche quest'anno, si procederà alla ricerca di fondi di bilancio suppletivi nelle manovre di modifica ed assestamento in modo da poter allargare la platea dei finanziati utilizzando le graduatorie di valutazione - aggiunge - Non solo, voglio ricordare che al momento quest'anno sono stati attributi, al momento oltre un milione di euro, alle attività culturali delle associazioni e lo scorso anno quasi due milioni".

Nello specifico della polemica avviata da Is Mascareddas "appare riduttivo per la storia della struttura e per la sua indiscussa operatività delineare uno scenario di vita o morte per un mancato finanziamento che poteva essere al massimo di quindicimila euro - osserva Picciau - Non si tratta di fare i conti in tasca a nessuno quanto di esprimere critiche serrate ma costruttive senza livore o denigrazione del lavoro degli uffici che sono aperti e disponibili sempre e comunque a migliorare attenzione ed operatività. Diverso è voler modificare le regole del gioco, è un compito della politica, e parlare alla pancia dei cittadini adombrando manovre oscure di esclusione premeditata".

Attualmente le linee di finanziamento sono due - ricorda l'assessora - i contributi ordinari a valere sul bilancio comunale e il contributo finalizzato al sostegno delle attività di spettacolo dal vivo svolte professionalmente ed indirizzate a favorire la coesione sociale e l'integrazione delle aree periferiche che utilizza un finanziamento del MiC. La selezione dei progetti idonei prevede l'uso di una tabella con quattro macrocriteri e 21 sottocriteri che la Commissione utilizza per la valutazione.