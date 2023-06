Gdf Oristano, in un anno oltre 1.300 interventi e controlli

Dieci evasori totali individuati, una ventina di denunciati per aver violato le norme fiscali, quasi 17 milioni di euro di denaro sottoposto a tassazione recuperato, 20 lavoratori in nero individuati, 1.311 interventi operativi e 205 indagini delegate dalla magistratura ordinaria e contabile. Sono solo alcuni dei numeri della Guardia di finanza di Oristano che oggi, nella caserma Atzei ha celebrato il 249/o anniversario della fondazione del corpo.

Accanto al comandante provinciale delle Fiamme gialle, Giancarlo Sulsenti, erano presente il prefetto di Oristano, Salvatore Angieri e le autorità civili, militari e religiose della provincia. La celebrazione dell'anniversario è stata l'occasione per tracciare un bilancio dell'attività svolta nell'ultimo anno.

Nella lotta all'evasione fiscale sono stati individuati 10 evasori totali che non hanno dichiarato al Fisco ben 13 milioni di euro. Per quanto riguarda le attività svolte per tutelare la spesa pubblica, sono stati 326 gli interventi svolti e hanno interessato appalti, incentivi alle imprese, spesa sanitaria, fondi europei. "L'importo dei controlli eseguiti - spiegano dalle Fiamme gialle - sul bilancio nazionale e comunitario riguarda l'erogazione di fondi, sul territorio provinciale, per oltre 6 milioni di Euro. In tale contesto sono state scoperte frodi per un ammontare pari ad oltre 1 milione di euro". Infine sul reddito di cittadinanza sono stati eseguito 323 controlli che hanno permesso di recuperare 380mila euro con la denuncia di 45 responsabili.