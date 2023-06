Claudia Gerini, ad Antonioni piaceva la mia Jessica

(ANSA) - CAGLIAR, 22 GIU - "Potrebbe sembrare incredibile, ma al plumbeo Michelangelo Antonioni piaceva la 'mia Jessica' inventata da Verdone. Non solo, questo personaggio è molto amato anche da Liliana Cavani". È quanto rivela oggi Claudia Gerini al Filming Italy Sardegna Festival che si apre oggi a Forte Village. Per l'attrice tanti impegni. A parte L'Ordine del tempo, film della Cavani tratto dall'omonimo libro di Carlo Rovelli in cui interpreta una padrona di casa che ospita degli amici in un mondo ormai alla fine, un'opera che sembra destinata ad approdare alla prossima Mostra del cinema di Venezia, ci sarà poi un film con Manetti Bros, U.S. Palmese: "Faccio una poetessa di Palmi con Rocco Papaleo impegnato a sollevare le sorti della squadra di calcio locale mettendo su una colletta per assoldare un grande calciatore". E ancora, per l'attrice romana una serie Palomar per Netflix, Sara, insieme a Teresa Saponangelo, sei episodi di cinquanta minuti, da girare tra Napoli e Roma, tratti dai libri gialli di Maurizio di Giovanni, Le indagini di Sara. E infine anche un horror che sarà presentato al Festival di Londra, The Well, diretto dall'ex marito Federico Zampaglione e dove nel cast ci sarà la loro figlia, Linda: "Faccio una duchessa che vive in un castello e che deve restaurare un quadro". (ANSA).