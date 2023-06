A Cagliari la nuova cittadella finanziaria in via Simeto

La futura sede della nuova cittadella finanziaria sarà ospitata negli ex magazzini dell'Aeronautica di via Simeto a Cagliari Il recupero dell'ex struttura militare si estende per una superficie di oltre 21 mila metri quadri nel quartiere Sant'Avendrace. Gli ex magazzini dell'Aeronautica sono stati in uso al ministero della Difesa fino al 2011 per poi essere consegnati all'Agenzia dell'Entrate con l'obiettivo di accorpare all'interno della struttura i diversi uffici finanziari attualmente dislocati in quattro differenti sedi. Con la realizzazione della nuova Cittadella Finanziaria sarà, infatti, possibile ridurre i costi sostenuti dallo Stato per fitti passivi, per almeno 3,8 milioni di euro l'anno.

La stima totale dell'intervento di riqualificazione ha previsto un investimento complessivo di circa 55 milioni di euro, di cui circa 30 milioni di euro di finanziamenti da parte dell'Agenzia del Demanio. Il progetto di realizzazione della nuova cittadella finanziaria ha inoltre contribuito a far ottenere al Comune di Cagliari il finanziamento di 18 milioni di euro per la rigenerazione di tutta l'area circostante, inserita nell'ambito del programma straordinario di riqualificazione urbana delle periferie promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il provveditorato ha recentemente pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori per un valore di circa 45 milioni di euro con scadenza 10 luglio 2023.

"Giudico molto positivamente la nascita del polo unico dell'Agenzia delle Entrate. In via Simeto verranno riuniti tutti gli uffici negli ex magazzini dell'aeronautica che permetteranno la razionalizzazione delle attività finanziarie e l'espansione di un'area periferica della città, con la creazione di tanti posti di lavoro", ha detto il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu.

"Creare una cittadella finanziaria in un quartiere dove oggi sono presenti situazioni di degrado economico e sociale, significa restituire prospettive, servizi e qualità della vita al territorio - ha spiegato la direttrice dell'Agenzia del Demanio, Alessandra Dal Verme - Si tratta di una vera operazione di welfare urbano, in cui la riqualificazione delle infrastrutture e la rigenerazione dell'area attiverà effetti positivi su tutto il territorio circostante".