Quaranta corti in gara al Figari Short Film Fest di G.Aranci

Quaranta cortometraggi in gara selezionati fra gli oltre 1.500 provenienti da 60 Paesi, tanto ospiti, proiezioni in location uniche come le spiagge di Cala Sassari, Cala Moresca e il lungomare di Golfo Aranci, e un parterre d'eccezione composto da attori di fama nazionale ed internazionale: sono questi gli ingredienti della tredicesima edizione del Figari Internazional Short Film Fest. In programma dal 26 giugno all'1 luglio, ospitata ancora una volta nella cittadina balneare di Golfo Aranci, la storica manifestazione dedicata al cinema breve e al mercato audiovisivo ideata e diretta da Matteo Pianezzi, promette anche quest'anno di regalare emozioni al pubblico di appassionati.

Previsti due premi speciali: la sera del 26 giugno verrà consegnato il Premio Beatrice Bracco, dedicato ai migliori giovani interpreti nazionali, che quest'anno andrà ad Aurora Giovanizzo e Andrea Lattanzi. Il 27 giugno sarà la volta del Premio Guglielmo Marconi, assegnato all'attrice Marta Filippi, famosa per le sue parodie sui social. Fra i riconoscimenti più ambiti ci sono poi i premi Rai Cinema, France TV e WeShort, che consentiranno a tre cortometraggi di essere acquistati e trasmessi dalle emittenti e piattaforme partner dell'iniziativa.

A valutare i titoli in concorso nella categoria internazionali, regionali e a tematica femminile, saranno gli attori italiani Andrea Arcangeli, Michela Giraud, Matteo Martari, l'attrice-cantante Thony, Aurora Giovinazzo e Annalia Venezia, mentre Juliette Canon, direttrice della sezione cortometraggi della Semaine de la Critique di Cannes, Jaime Manrique, direttore del Festival BogoShorts di Bogotà, il festival più importante del Sud America e Joao Gonzalez, regista pluripremiato e con una nomination agli Oscar, sceglieranno il più meritevole tra i film nazionali e di animazione. Tra gli artisti attesi a Golfo Aranci, Greta Scarano, Giacomo Ferrara, e i sardi Andrea Pinna e Jacopo Cullin.

Dal 29 giugno all'1 luglio sarà poi possibile per i professionisti dell'industria cinematografica breve confrontarsi con i maggiori player sul futuro del cortometraggio, grazie al Figari International Short Film Market, un festival dentro al festival. "In tredici anni abbiamo tenuto a battesimo registi ed attori, ora protagonisti del cinema a livello mondiale, - sottolinea il direttore artistico Matteo Pianezzi - questo per sottolineare l'importanza dei festival e delle rassegne di cortometraggi che forniscono al pubblico l'opportunità di scoprire i grandi autori di domani e al contempo godere di opere di altissimo valore artistico".