Nobu Matsuhisa, il successo del sushi? Piatto semplice e sano

Il suo Black Cod è il piatto preferito dell'attore premio Oscar Robert De Niro e di moltissime altre star hollywoodiane, la sua cucina giapponese fusion è conosciuta in tutto il mondo e i suoi ristoranti sono quanto di più esclusivo si possa pensare. Lui è Nobuyuki 'Nobu' Matsuhisa, uno degli chef più influenti al mondo e ha scelto anche quest'anno di aprire la sua cucina in Sardegna, ospite dell'Hotel Cala di Volpe a Porto Cervo. Nel cuore della Costa Smeralda, l'iconico hotel che festeggia i suoi sessant'anni di vita, custodisce al suo interno un ristorante così ricercato.

La cucina giapponese e l'arte del sushi hanno da tempo conquistato i palati degli italiani e numerosi sono i turisti che in vacanza nell'Isola vogliono consumare non solo pietanze locali sarde, ma avere accesso anche ai piatti delle cucine internazionali. Lo chef Nobu ha aperto le porte del suo regno al Cala di Volpe e ha svelato alcuni dei suoi segreti ai fornelli, compresa la filosofia che sta dietro la ricetta del Black Cod.

"Credo che uno dei punti di forza del sushi sia il fatto che abbia poche calorie, quindi è un piatto molto sano - spiega - Un'altra virtù del sushi è la sua semplicità. Al riguardo, devo dire che preferisco cibi semplici, non amo particolarmente le ricette che prevedono dieci o quindici ingredienti: non è il mio stile. Per esempio, il Black Cod, che è uno dei miei piatti più celebri, è una ricetta semplice e credo che questo sia uno dei motivi per cui è tanto rinomata".

"Un altro motivo della notorietà - aggiunge Nobu sorridendo - è che Robert De Niro lo assaggiò, tanti anni fa, e se ne innamorò. Quando gli chiedevano quale fosse il suo cibo preferito, lui rispondeva sempre: 'Il Black Cod di Nobu'. Anche grazie a lui quel piatto è diventato famoso".

La partnership tra Matsuhisa e l'Hotel Cala di Volpe è iniziata nel 2018 con un progetto pop-up, poi consolidata nel 2019 con l'apertura del ristorante serale Matsuhisa at Cala di Volpe, a cui quest'anno si aggiunge una nuova offerta culinaria nel Beach club sulla spiaggia dell'hotel.