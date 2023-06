Ispettori Enac in Sogaer, 'normali verifiche su convenzione'

"Una verifica di routine". Inquadra così, Alberto Marchesi, direttore dell'Enac per gli aeroporti sardi, l'ispezione in corso da alla Sogaer, società di gestione dell'aeroporto di Cagliari. "Non ha nulla a che vedere con la procedura che potrebbe portare alla cessione di quote della Sogaer", precisa Marchesi all'ANSA.

Gli ispettori dell'Enac sono arrivati negli uffici della società guidata da Monica Pilloni, per la verifica "amministrativo-contabile che si svolge periodicamente in virtù della convenzione tra l'Enac e la concessionaria dello scalo" e che potrebbe durare alcuni giorni. Marchesi spiega che "questo tipo di controlli amministrativi sono programmati e riguardano esclusivamente la convenzione in oggetto, servono per monitorare la gestione e certificare i conti".

L'annunciato arrivo degli ispettori, insieme ad alcuni funzionari del ministero dell'Economia e della Finanze, aveva destato attenzione per la procedura in corso sulla cessione delle quote della Sogaer e riguardo alla fusione degli aeroporti del Nord Sardegna. "Queste verifiche vengono fatte normalmente con il supporto tecnico e operativo del Mef", chiarisce Marchesi ribadendo che "non hanno nulla a che fare con le operazioni del Nord Sardegna e l'eventuale privatizzazione di Sogaer".