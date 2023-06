Gdf scopre evasore totale, ricavi occultati per 300mila euro

La Guardia di finanza della tenenza di Arbatax ha scoperto un evasore totale: è il titolare di una pizzeria in Ogliastra che nel periodo dal 2018 al 2021, oltre all'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, ha occultato ricavi alla tassazione per quasi 300mila euro e violazioni all'Iva per circa 30mila euro.

Dagli accertamenti delle Fiamme gialle è emerso che il proprietario dell'attività commerciale, sebbene negli anni avesse emesso gli scontrini ai propri clienti, utilizzava un misuratore fiscale non collegato in rete e, di conseguenza, non trasmetteva i dati degli incassi all'Agenzia delle Entrate, obbligatori dall'1 gennaio 2022. L'azione ispettiva, mirata alla ricostruzione minuziosa del volume d'affari della pizzeria, si è basata principalmente sull'esame dei dati presenti nel misuratore fiscale utilizzato e mediante l'incrocio dei dati segnalati dai fornitori.