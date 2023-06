Cagliari sul mercato, nel mirino Gabbiadini e Villar

Cagliari sul mercato per la prossima stagione in serie A. Per l'attacco pensa a un vecchio pallino di Ranieri, Manolo Gabbiadini. Ma la pista Sampdoria non finisce qui: nel mirino del club c'è anche l'esterno sinistro Tommaso Augello. Per le prime operazioni di mercato la società rossoblù aspetta anche gli esiti dell'asta per Bellanova: l'Inter non ha esercitato il diritto di riscatto dopo il prestito oneroso della scorsa stagione. Ma è comunque sulle tracce del giocatore: sarebbe disposto a mettere sul piatto uno o due giocatori tra Sebastiano Esposito, Satriano, Fabbian e Mulattieri.

Il Torino però potrebbe battere i nerazzurri grazie al denaro contante che permetterebbe al Cagliari di impostare in un certo modo la sua campagna acquisti. Incerto il destino di Marin, anche lui tornato dal prestito senza che l'Empoli abbia esercitato il diritto di riscatto. Il rumeno potrebbe essere girato a qualche altra squadra per fare cassa. Oppure potrebbe rimanere almeno in ritiro per essere valutato da Ranieri. Altri nomi accostati al Cagliari sono quelli di N'Zola (ma costa troppo), Baschirotto e Collocolo, centrocampista dell'Ascoli. Bel gruppetto dei possibili arrivi c'è anche il romanista Gonzalo Villar.

Una conferma dovrebbe essere, invece, quella di Gianluca Lapadula. Ora è in Perù con la Nazionale, ma ha già in mano il biglietto di ritorno. Dopo la gara con il Giappone, il capocannoniere e miglior giocatore della B, sarà presto di nuovo in Italia per un'operazione al naso, prevista per il 10 luglio. Poi il ritiro con il Cagliari. Niente sirene e niente ritorno in patria per giocare nel campionato peruviano: Lapadula rassicura i tifosi rossoblù: "Ho ancora due anni di contratto - ha detto alla testata America Deportes - e sto molto bene".

Intanto per il tecnico Ranieri, dopo la vacanza a Londra, si prospetta un ritorno trionfale: pronta in consiglio comunale una doppia proposta per il conferimento della cittadinanza onoraria. Ma sono giorni decisivi con contatti tra il presidente Tommaso Giulini, il diesse Nereo Bonato e lo stesso Ranieri per definire le strategie di mercato.