Banda dei "Dimonios" e fanfara bersaglieri a Cagliari e Teulada

In occasione della "Festa della musica", tradizionale manifestazione culturale che si tiene il 21 giugno di ogni anno e che celebra il solstizio d'estate riunendo in tutte le piazze d'Europa musicisti professionisti e semplici appassionati, anche le bande militari dell'Esercito suoneranno nelle più importanti città italiane.

Come consuetudine, la banda della Brigata "Sassari" si esibirà alle 10.30 a Cagliari, nei giardini pubblici di viale San Vincenzo, mentre la fanfara del 3/o reggimento bersaglieri interverrà alle 20 a Teulada, in piazza Fontana.

La banda della Brigata, un complesso musicale di trenta strumentisti diretti dal sergente maggiore aiutante Andrea Cardia, eseguirà un ricco repertorio che spazierà dalle marce militari alla musica originale per banda.

Grande attesa per la performance della fanfara del 3/a reggimento bersaglieri, diretta dal primo graduato Massimo Pia, che regalerà agli ospiti della kermesse i canti e le suggestive sonorità della tradizione bersaglieresca.

Banda e fanfara chiuderanno i concerti con "Dimonios", il celebre inno dei "diavoli rossi".

Ideata in Francia nel 1982, la manifestazione, giunta alla ventinovesima edizione, ha visto muovere i primi passi in Europa nel 1985 in occasione dell'Anno europeo della musica.