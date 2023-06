Sul litorale sassarese tutte le spiagge accessibili ai disabili

(ANSA) - SASSARI, 20 GIU - Il Comune di Sassari ha reso le spiagge del proprio litorale accessibili alle persone disabili.

Fra i servizi che l'amministrazione ha attivato per l'estate, la novità più importante riguarda l'installazione di passerelle in legno nelle spiagge di Platamona, Fiume Santo, Porto Ferro, Argentiera e Porto Palmas, che consentiranno un più agevole accesso alle persone con mobilità ridotta.

Come ha spiegato questa mattina l'assessore all'Ambiente, Antonello Sassu, in queste spiagge sarà inoltre presente del personale qualificato per offrire supporto alle persone disabili, con la disponibilità di ausili tipo sedie spiaggia/mare per consentire la balneazione. Un serivizio affidato alla cooperativa sociale Vosma.

Le passerelle collegheranno i parcheggi con il bagnasciuga.

Saranno poi realizzate delle piazzole, con pavimentazione in legno, dotate di ombrellone, sedia e piccola balaustra di sostegno. In tutte le spiagge del litorale sassarese saranno posizionati anche dei bagni pubblici e a Platamona e all'Argentiera ci saranno anche le docce, tutto gratutito.

A Fiume Santo e a Porto Ferro inoltre sono stati rinnovati gli spazi riservati ai cani: nella prima spiaggia l'area si estende per una lunghezza di circa 250 metri, nella seconda di 60. È stata infine attivata la pulizia degli arenili e delle aree limitrofe come sentieri di accesso e aree di sosta, oltre alle zone dei cassonetti per i rifiuti. (ANSA).