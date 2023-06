Ottico rapinato a Sassari, imputato patteggia 2 anni e 8 mesi

Uno dei due rapinatori che il 30 marzo rapinarono il negozio "Illusione Ottica", in via Cavour, al centro dI Sassari, minacciando il titolare con un coltello, è stato condannato dal Gup a 2 anni e 8 mesi di reclusione. Si tratta di Raymond Ehioma Benneath, 25enne di origine nigeriana, che stamattina, difeso dall'avvocata Lisa Udassi, ha scelto il patteggiamento. Il suo complice, Samuele Scanu, 26 anni, sassarese, sarà giudicato con rito abbreviato.

I due la sera del 30 marzo scorso, poco prima dell'ora di chiusura, entrarono nel negozio di ottica e, mentre uno distraeva il proprietario, l'altro si metteva in tasca un paio di occhiali del valore di 510 euro. Il titolare, accortosi del furto, inseguì i due, raggiungendoli dopo pochi metri per chiedere la restituzione della merce rubata. Secondo quanto accertato dalla Polizia, Scanu passò un coltello a Benneath che minaccio il commerciante "Se non mi lasci ti ammazzo", gli disse, per guadagnare la fuga. La Polizia intervenne poco dopo arrestando subito Scanu e identificando il complice.