Nuovo stadio Cagliari, al lavoro su bozza accordo Regione-Comune

(ANSA) - CAGLIARI, 20 GIU - Una bozza di accordo in arrivo tra Regione e Comune. Non solo sullo stadio, ma anche sullo studentato di via Trentino e sul nuovo ospedale. Questa mattina c'è stato un primo incontro tra dirigenti di viale Trento e via Roma. Non erano presenti nè il presidente della Regione Christian Solinas, nè il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. È stato un primo faccia a faccia per analizzare priorità e valutare i percorsi amministrativi e tecnici di ogni singolo intervento.

Le parti si sono date appuntamento alla prossima settimana per visionare i dettagli della possibile intesa. Lo stadio è solo una parte dell'intero piano che necessita di un itinerario condiviso anche per gli alloggi riservati agli studenti e per il nuovo ospedale. Uno dei nodi riguarda proprio la collocazione del nosocomio: la Regione chiede al Comune quale potrebbe essere l'area più idonea per la realizzazione.

Quanto al nuovo stadio, il Comune di Cagliari ha già fissato la data della prima conferenza di servizi, il 3 luglio, per l'ultimo tratto del percorso burocratico. Di mezzo c'è però il problema delle risorse che la Regione dovrebbe girare al Comune: 50 milioni di euro. Il Municipio è deciso ad andare avanti. Un messaggio ribadito anche a poche ore dalla promozione in A con la vittoria del Cagliari a Bari. "Nulla è impossibile se si dà tutto e si lavora per lo stesso obiettivo. Adesso uno stadio da serie A. Noi siamo pronti!", aveva detto Truzzu sui social.

