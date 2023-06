Nell'Isola il festival internazionale di circo contemporaneo

Il Festival internazionale di circo contemporaneo sbarca in Sardegna. Spettacoli a Olbia, Budoni, Quartu e Cagliari dal 23 giugno al 2 luglio. È la rassegna "Circondando 2023" del Teatro Circo Maccus. Dopo 3 mesi di laboratori in circa 20 scuole con il coinvolgimento di più di 2000 bambini il progetto continua con 20 appuntamenti. In scena 6 diverse compagnie: Teatro Circo Maccus (Cagliari), Teatro del Sottosuolo (Carbonia), Mediterrarte (Olbia), Teatro nelle Foglie (Toscana), Circo Sottovuoto (Piemonte) e Le Cabriole (Francia).

La prima tappa del festival per due giornate a Olbia. Il 23 giugno si apre nel segno di Nata dalla Luna, tratto da Le Cosmicomiche di Italo Calvino. A seguire, alle ore 22:00 in Piazza Elena di Gallura, la compagnia Le Cabriole propone L'èchappèe. Il giorno successivo, sabato 24 giugno alle ore 20, sempre il Piazza Elena di Gallura, il Teatro del Sottosuolo presenta Retornable. Alle 22 si prosegue con Che Coppia del Circo Sottovuoto di Torino. Poi trasloco a Budoni, per 4 giornate al Pedra e Cupa Village, da domenica 25 al 28 giugno.

Giovedì 29 giugno tappa al Parco Parodi di Quartu Sant'Elena. Il gran finale di Circondando è previsto su due giornate al Lazzaretto di Cagliari, sabato 1 luglio con il laboratorio del Circo Sottovuoto alle 19 e gli spettacoli Nata dalla Luna alle 20, L'èchappèe alle 21 e alle 22 Cartoon Toylete del Teatro nelle Foglie, spettacolo d'esordio da solista, 12 anni fa, del clown argentino Niño Retrete, premiato in Argentina, Olanda, Spagna e Germania.

Domenica 2 spazio alla conferenza Ecologia ed Ecosistemi cura dell'architetto Luca Spitoni alle 19 alle 21 Cabaret di chiusura con tutte le compagnie ospiti, che metteranno in scena uno spettacolo frutto del lavoro condiviso durante il Festival e il coinvolgimento dei bambini delle scuole che hanno partecipato al progetto Circondando 2023 speciale scuole.