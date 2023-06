Il musicologo Riccardo Pecci presenta Carmen,capolavoro di Bizet

(ANSA) - CAGLIARI, 20 GIU - Il 30 giugno alle 20.30 Fabrizio Maria Carminati dirige la Carmen, capolavoro di Georges Bizet con repliche fino al 9 luglio al Lirico di Cagliari. Per guidare il pubblico all'ascolto e alla visione dell'opéra-comique, quinto e atteso titolo della Stagione lirica e di balletto, il Teatro si affida al musicologo Riccardo Pecci. L'appuntamento è per venerdì 23 giugno, alle 19, nel foyer di platea con ingresso libero.

Milanese, classe 1968, Pecci è conferenziere e saggista e collabora con numerose istituzioni liriche tra le quali Teatro alla Scala, Teatro La Fenice di Venezia e Gran Teatre del Liceu di Barcellona. Si è dedicato agli studi sull'opera italiana del tardo Ottocento e del Novecento (Il bacio della Sfinge, D'Annunzio, Pizzetti e Fedra, Edt, 1998, con Vincenzo Borghetti), vincendo nel 2006 il primo Rotary Giacomo Puccini Ricerca (Puccini e Catalani. Il principe reale, il pertichino e l'eredità del Wagner, Olschki, 2013).

È membro del consiglio direttivo del Centro studi Giacomo Puccini di Lucca, della commissione scientifica dell'edizione nazionale delle opere di Puccini e di quella di Umberto Giordano. Per l'edizione nazionale pucciniana sta curando la riedizione con inediti della musica per voce e pianoforte, già pubblicata nel 2010 per Carus Verlag. (ANSA).