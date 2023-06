Giornata rifugiato, a Cagliari dall'Ucraina in fuga dalla guerra

DI STEFANO AMBU

Sempre meno stranieri in Sardegna: sono 48.800, circa cinquemila in meno rispetto a due anni. Molti sono rifugiati: la maggior parte dei 162 profughi accolti dalla Caritas diocesana di Cagliari arrivano dall'Ucraina. E trenta afghani giunti nell'isola dopo la fuga dal loro Paese sono già ai saluti: partiranno per la Campania per un progetto di accoglienza di secondo livello, ospiti dei Sai. Sono alcuni dei numeri emersi questa mattina in un convegno nella Sala degli affreschi dell'ex Convento dei cappuccini per la Giornata mondiale del Rifugiato organizzata - nell'ambito del Progetto Sai (Sistema accoglienza e integrazione) San Fulgenzio - dalla Caritas diocesana di Cagliari attraverso il suo braccio operativo Fondazione Caritas.

"Un fenomeno che riguarda l'umanità, in una dimensione transnazionale che ci dimostra che non c'e' progresso senza incontro, e ciò genera le grandi civiltà - ha detto il responsabile della Caritas di Cagliari don Marco Lai - un'opportunità anche per il nostro territorio locale, segnato da deriva demografica, che occorre valorizzare offrendo percorsi di reale integrazione e valorizzazione delle persone". Anche perché poi, come ha rilevato Alessandro Cau, sempre della Caritas, "spesso in campagna a lavorare ci sono loro, i migranti, perché non si trovano più lavoratori locali". Numeri e problemi: "C'è anche chi aspetta sette anni - ha detto Cau - per avere un regolare permesso di soggiorno". Appello a Regione e comuni da parte della Caritas: servono anche soluzioni abitative.

Sono 1186, secondo i dati forniti dalla Regione, gli stranieri accolti nei Cas, centri di accoglienza straordinari. Nei Sai, invece, ci sono 397 posti disponibili con 15 progetti in corso, 4 per minori. 880 i profughi accolti in Sardegna alla data del 16 giugno, 162 preso in carico dalla Caritas diocesana di Cagliari: 55 sono minorenni. Panorama in continua evoluzione per i Paesi di provenienza con il Sud America che fa capolino: ci sono due peruviani, un colombiano e un peruviano.

"Ouesta Giornata - si legge in un passaggio della lettera inviata dal vescovo di Cagliari Giuseppe Baturi - indetta dalle Nazioni Unite a partire dal 2001, ci invita ancora una volta a riflettere sulla condizione di milioni di rifugiati e richiedenti asilo che, costretti a fuggire da conflitti, violenze, persecuzioni e crisi climatiche, lasciano i propri familiari, la propria casa e le proprie sicurezze per cercare la salvezza in un altro Paese".

Al convegno anche il sindaco di Quartu Graziano Milia: "Nel 2022 abbiamo contato la cifra record di 110 milioni di rifugiati nel mondo, 44 milioni dei quali sono minorenni- ha detto- Sono numeri impressionanti e dobbiamo quindi avere la capacità di affrontare questo problema, consci del momento storico che stiamo vivendo, perché col passare del tempo la situazione potrebbe diventare ancora più preoccupante. Purtroppo troppo spesso ci si dimentica delle tante guerre e crisi internazionali che affliggono il mondo. Nessuno ad esempio parla più di Siria, un disastro che abbiamo contributo a generare. Ma penso anche alla Tunisia, all'Egitto. La capacità della nostra società di affrontare queste questioni è sempre più bassa. E il problema è nella nostra cultura".