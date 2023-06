Black out ai motori Moby Wonder per Olbia, nave ferma a Genova

Sono partiti intorno alle 13.30 da Genova a bordo della Moby Aki, i 700 passeggeri che ieri notte si trovavano sulla Moby Wonder, il traghetto della compagnia di Onorato che a causa di un black out ai motori non ha potuto ultimare il suo viaggio diretto a Olbia ed è ritornato nel porto ligure. La Moby Aki arriverà nello scalo olbiese questa sera, e sempre da questa sera la Moby Wonder sarà nuovamente disponibile e operativa sulla rotta Genova-Olbia, non appena conclusi gli accertamenti tecnici sui suoi motori.

"Ai passeggeri - fanno sapere dalla compagnia di navigazione - è stata data la massima assistenza, offrendo, a coloro non l'avessero prenotata, la cabina sino ad esaurimento delle stesse, dando priorità alle persone a mobilità ridotta, anziani, donne in stato interessante e alle famiglie con bambini. A partire dalla serata di ieri a tutti i passeggeri è stata offerta l'acqua, questa mattina la colazione e, in attesa di essere riprotetti sul Moby Aki, è stato offerto a tutti il pranzo al self service. Una volta imbarcati, a tutti i richiedenti, è stato offerto un altro pranzo e questa sera sarà data anche la cena".