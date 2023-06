Affonda peschereccio a Torre Grande, in mare sostanze inquinanti

(ANSA) - ORISTANO, 20 GIU - Un peschereccio di dieci metri è affondato questa mattina mentre era ormeggiato nel porticciolo di Torre Grande a Oristano, sversando in mare piccole quantità di sostanze inquinanti. L'allarme è stato lanciato dalle Marine oristanesi intorno alle 10. Sul posto è stata inviata una motovedetta della Capitaneria di porto e una pattuglia a terra.

Il personale della Guardia costiera ha verificato la presenza di "limitate iridescenze in mare", cioè prodotti inquinanti.

Per questa ragione il proprietario dell'imbarcazione è stato diffidato affinché effettui tutti gli interventi per evitare ulteriori e potenziali inquinamenti. Una ditta specializzata è poi intervenuta per posizionare intorno al peschereccio 24 metri di panne galleggianti e 3 panne da 3 metri ciascuna oleo assorbenti "al fine di limitare la dispersione e iniziare il recupero del prodotto inquinante". (ANSA).