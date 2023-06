Spirit of rocks, il granito tra arte, cultura ed economia

Al via da Buddusò, comune di 3.600 abitanti della Gallura interna, una nuova idea di vivere e far vivere la Sardegna ai turisti attraverso le specificità di ogni territorio. A partire proprio dal suo, conosciuto in tutto il mondo come la terra del granito.

E proprio dall'esperienza dello storico simposio del granito, nato negli anni Ottanta, quest'anno si segna la ripartenza con Spirit of Rocks, un programma di eventi che comprende l'appuntamento di scultura ma mette insieme anche poesia, fotografia, convegni, pittura e musica. Proprio la musica è il tema di questa prima edizione della manifestazione sul quale si confronteranno i sei scultori che nei prossimi giorni saranno selezionati.

"Il segreto e il successo di quella manifestazione - sottolinea l'assessore alla Cultura del comune di Buddusò, Antonio Mura - fu proprio l'idea di far lavorare gli artisti lungo le vie principali del paese, favorendo un contatto diretto tra scultore e popolazione. Con Spirit of Rocks - prosegue Mura - vogliamo andare oltre, facendo vivere la manifestazione tutto l'anno, con edizioni che seguiranno le stagioni e sviluppando temi legati a nuovi modelli di vivere la Sardegna. Un grande laboratorio all'interno di una comunità dalle forti radici che guarda con fiducia al futuro".

Il calendario della manifestazione parte sabato 1 luglio con l'apertura del simposio e la presentazione degli scultori, che dovranno terminare le loro opere nelle successive due settimane.

Si prosegue nei due weekend successivi: sabato 8 e domenica 9 luglio previsti un convegno, lo spettacolo teatrale 'Sardi della Pianura', di Renzo Cugis e Flavio Soriga e la presentazione del libro di Francesco Giorgioni 'Libero, il sardo che girò il mondo in bicicletta' in dialogo con Giacomo Mameli. Due convegni sul granito, i suoi scarti e il settore lapideo nell'economia dell'Isola nel fine settimana del 14 e 15 luglio e domenica 15 concerto finale degli artisti Sgribaz e Low-Red del movimento 'la Nuova Sardegna'.