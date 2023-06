Fino a 42 gradi, estate in Sardegna al via con l'afa

L'estate inizierà ufficialmente col solstizio del 21 giugno ma in Sardegna l'afa è già arrivata e fino a mercoledì farà diventare l'Isola una delle regioni più roventi d'Italia.

L'allerta meteo della protezione civile per le temperature oltre i 40 gradi è già scattata e l'aumento delle massime viene confermato in queste ore anche dal servizio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu (Città metropolitana di Cagliari).

"Sul bacino del Mediterraneo insiste un campo anticiclonico che garantisce la stabilità atmosferica con l'afflusso di correnti sud orientali - fanno sapere dall'ufficio meteo AM - il transito di una moderata nuvolosità medio alta e queste correnti meridionali favoriscono una aumento delle temperature specie sul versante occidentale dell'isola. Già da oggi le massime saranno attorno ai 36-38 gradi in ulteriore aumento con temperature previste fino a 42 gradi domani nel Sassarese e Oristanese.

Sul versante orientale, dove c'è un tasso umidità più elevato, le massime arriveranno a 33 gradi, mentre a sud nel Campidano a 32-34". Questa situazione atmosferica rimarrà tale almeno sino a mercoledì, mentre "da giovedì assisteremo a un progressivo equilibrio ma sempre sopra i 30 gradi".

Da venerdì soffierà il maestrale portando dapprima aria calda da nord a sud della Sardegna, con temperature massima a Cagliari e nel Campidano che arriveranno a 38 gradi, e poi un po' di refrigerio.

Intanto la protezione civile regionale raccomanda di non uscire nelle ore più calde, soprattutto per i soggetti a rischio. "In generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci sono persone malate fare attenzione che non siano troppo coperte".