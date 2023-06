Entro il 2026 rinnovate tutte le tratte del trenino verde

L'impresa Salcef si è aggiudicata la gara per la realizzazione degli interventi di rinnovo e di manutenzione dell'armamento ferroviario su alcune tratte delle linee ferroviarie sarde destinate ad uso turistico, indetta da Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs). Il bando ha un valore di oltre 33 milioni di euro, finanziato anche con fondi Pnrr.

Gli interventi interessano le linee del cosiddetto Trenino verde Mandas-Arbatax, Sassari-Tempio-Palau, Isili-Sorgono, Macomer-Bosa. Una prima fase di lavori riguarderanno interventi di rinnovo e manutenzione dei binari, che rappresentano la quota più importante dell'investimento. A questi seguiranno altri interventi alle gallerie e ai fabbricati nonché la verifica dei ponti delle linee turistiche regionali - per un totale di 62 milioni di euro - per i quali sono già state avviate le progettazioni e lanciate gare di minor importo.

Il ministero della Cultura ha assegnato questi fondi del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr a Rete Ferroviaria Italiana quale soggetto attuatore degli interventi sulle linee turistiche di proprietà della Regione Sardegna ed in gestione ad Arst. Il completamento dei lavori e la messa in esercizio delle opere realizzate è previsto per il 2026.