A Palazzo Doglio rosé prodotti in Sardegna e street food

Il rosé abbinato allo street food, in una serata che punta a promuovere i vini rosati prodotti in Sardegna. La Corte di Palazzo Doglio a Cagliari accoglie la serata "I Love Rose". Mercoledì 21 giugno dalle 19.30 saranno protagonisti alcuni tra i grandi produttori dell'Isola: Cantine di Dolianova, Santadi, Contini, Mesa, Siddura, Argiolas Winery e Sella & Mosca.

L'iniziativa nasce da un'idea di Jean-Paul ed Isabelle Tréguer, che saranno presenti alla serata. I due imprenditori dalla Francia si sono trasferiti in Sardegna e hanno dato vita a Tréguer & Tréguer, una cantina che ha prodotto "So Chic!", rosé ottenuto da uve cannonau provenienti dai vigneti di Capo Ferrato, a pochi passi dal mare e circondata da colline. Un appuntamento per gli amanti del buon vino ma anche del buon cibo con le proposte street food curate dai ristoranti della Corte di Palazzo Doglio.

Ad arricchire la serata sarà la musica live di Riccardo Mannai Quartet e Tixi. Per celebrare il grande protagonista della serata, il cui consumo ha registrato una crescita del 23 per cento tra il 2004 e il 2019 con una quota di mercato che ha superato l'11 per cento nel mondo, i partecipanti sono invitati ad indossare un tocco di rosa come dress code.