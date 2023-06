Ragazzo picchiato a Cagliari, due arresti per tentato omicidio

Picchiato e abbandonato in fin di vita in strada al Poetto di Cagliari. Il ferito è un 23enne di Quartu Sant'Elena, attualmente ricoverato all'ospedale Brotzu in fin di vita. Due giovani di 23 e 32 anni sono stati arrestati dai carabinieri per tentato omicidio.



Denunciate anche due ragazze, di 20 e 23 anni, che si trovavano con loro, accusate di favoreggiamento e omissione di soccorso. I due giovani, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, avrebbero avuto una discussione con il 23enne, ma la lite è degenerata. I due avrebbero picchiato selvaggiamente il 23enne, colpendolo alla testa con calci e pugni. Al pestaggio avrebbero assistito anche le due ragazze. I quattro si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dell'ambulanza del 118. Il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Brotzu, in codice rosso. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri che nel giro di brevissimo tempo sono riusciti a rintracciare gli autori del pestaggio. I due si trovano adesso in carcere a Uta.