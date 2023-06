L'ex An e Fdi Matteo Sanna approda a Italia Viva

Italia Viva si rafforza in vista delle elezioni regionali del 2024. Matteo Sanna, attuale assessore del comune di Telti, in provincia di Sassari, con un passato di consigliere regionale di Alleanza nazionale e di coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, approda nel partito di Matteo Renzi.

"Benvenuto - dicono i coordinatori regionali di Iv Claudia Medda e Andrea Viola - Sanna è un amministratore di grande esperienza: è nato nel 1975 ma ha già ricoperto il ruolo di sindaco, consigliere regionale e provinciale e assessore. È una persona estremamente competente che, con la sua esperienza - aggiungono i coordinatori sardi - contribuirà, siamo certi, a far crescere il progetto di Italia Viva, sia in vista delle regionali che delle Europee del prossimo anno. Un benvenuto anche da parte dei dirigenti nazionali di Italia Viva".