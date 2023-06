Tecnologie 4.0, esperti nazionali riuniti a Sassari

I maggiori esperti nazionali delle nuove tecnologie si incontreranno il 22 giugno a Sassari per il convegno "Opportunità e rischi del digitale: le strategie per governare le tecnologie 4.0", organizzato dall'Innovation Lab della Camera di commercio che celebra così il suo primo anno di attività.

L'incontro intende fare il punto sia sulle opportunità del digitale per lo sviluppo di tutte le attività produttive sia sui rischi che presenta sul fronte della sicurezza dei dati.

L'evento sarà anche l'occasione per fare un bilancio di quanto realizzato dall'I-Lab sino a oggi, annunciare i prossimi passi e riconoscere il merito delle le aziende e dei professionisti coinvolti nella transizione digitale del territorio.

Il convegno, che si terrà nella sede della Camera di commericio di Sassari, in via Roma, prenderà il via alle ore 9, e nel corso della giornata vedrà un susseguirsi di interventi, confronti, tavole rotonde per approfondire i vari temi legati, appunto, alle opportunità e ai rischi per le imprese nell'uso delle tecnologie digitali.

"Le attività dell'I-Lab e le altre azioni sviluppate dall'ente camerale per sostenere la transizione tecnologica mirano a creare le condizioni che consentano di colmare il gap delle imprese nell'utilizzo del digitale e sviluppare l'uso della formazione in questo campo come strumento strategico per favorire l'utilizzo di buone pratiche nei processi di crescita legati all'innovazione e al rafforzamento del nostro sistema imprenditoriale", spiega il presidente della Camera di Commercio, Stefano Visconti.

Al convegno, moderato dalla giornalista Maria Cristina Origlia, interverranno Giorgio Sbaraglia (Comitato direttivo del Clusit - Associazione italiana per la sicurezza informatica e docente 24Ore Business School), Andrea Granelli (supervisore tecnico scientifico dell'I-Lab), Paolo Reale (presidente Onif - Osservatorio nazionale informatica forense), Martina Castiglioni (responsabile formazione e advisory del Competence center cyber 4.0), Vittorio Di Tomaso (ceo di Maize a Jakala Company), Selene Giupponi (segretario generale Women4Cyber Italia), Alessio Misuri (pm Innovazione e digitale Dintec- Consorzio per l'innovazione tecnologica).

Per partecipare all'evento è raccomandata la registrazione online sul sito www.ilab.ss.camcom.it.