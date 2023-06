Strada Sassari-Alghero, bando a novembre e fine lavori nel 2027

(ANSA) - SASSARI, 16 GIU - Il completamento della strada a 4 corsie Sassari-Alghero è all'orizzonte e questa mattina, all'indomani della firma della convezione tra il commissario straordinario all'opera, il presidente Christian Solinas e l'Anas, in Prefettura a Sassari si è svolto un vertice convocato dalla prefetta, Paola Dessì su richiesta del presidente della VIII commissione della Camera dei deputati, Mauro Rotelli, per fare il punto della situazione e definire il cronoprogramma per l'avanzamento dell'opera.

Entro luglio 2023 sarà integrato il finanziamento con nuove risorse (che passeranno dai 232 milioni di euro programmati a 245 milioni circa), col contemporaneo adeguamento del bando al nuovo codice degli appalti in vigore dal prossimo 30 giugno; entro novembre 2023 ci sarà la pubblicazione del bando europeo per la realizzazione dell'opera ed entro marzo 2024 la successiva aggiudicazione, con l'avvio lavori previsto a maggio 2024. La durata dei lavori programmata è di 36 mesi dall'aggiudicazione, eseguiti con più cantieri lungo il percorso. All'incontro hanno partecipato i sindaci di Alghero e Sassari, Mario Conoci e Nanni Campus, l'assessore regionale ai Lavori pubblici, Pierluigi Saiu, il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, l'amministratore della Provincia, Pietrino Fois e i vertici dell'Anas.

Il sindaco di Alghero ha chiesto che nelle prossime settimane possa essere illustrato pubblicamente il progetto che riguarda, oltre al completamento dell'Alghero-Sassari, anche la circonvallazione a nord della città che si collegherà al ramo sud, già in esecuzione. "Un intervento che rappresenterà una vera e propria rivoluzione per il traffico urbano e il sistema dei trasporti nel nord Sardegna", ha dichiarato Conoci, "finalmente si andrà a colmare il gap infrastrutturale che da troppi anni attanaglia il territorio, limitando le legittime ambizioni di crescita di Alghero, Sassari e dell'ampio comprensorio costiero dell'isola". (ANSA).