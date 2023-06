Sit-in lavoratori progetto Aria a Cagliari 'rinnovare contratti'

Sit-in questa mattina a Cagliari dei lavoratori del progetto Aria che a luglio potrebbero ritrovarsi a casa, nonostante il recente risultato ottenuto dai ricercatori nella distillazione dell'Argon. I 19 Lavoratori impegnati nelle miniere di Seruci e Nuraxi Figus, hanno manifestato davanti alla presidenza della Regione la propria preoccupazione per l'imminente scadenza dei contratti di lavoro dovuto al fatto che non è stato ancora siglato l'accordo tra Regione e Infn.

"E necessario che da parte della Regione ci sia un'assunzione di responsabilità che deve passare attraverso il compimento di atti concreti - avevano detto ieri i segretari Territoriali di Filctem-Cgil Femca-CisL Uiltec-UIL Emanuele Madeddu Vincenzo Lai e Pierluigi Loi annunciando il presidio.

Dal presidente della Regione è arrivata la rassicurazione per l'attenzione verso i lavoratori e oggi, i sindacati sono stati ricevuti in presidenza per un incontro chiarificatore.