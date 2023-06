Salux punta a zero infortuni in fabbrica

"Le tecnologie e la robotica sono fondamentali per migliorare la sicurezza degli impianti e dei lavoratori. La sicurezza è un elemento imprescindibile, è la base di sostenibilità di qualsiasi impresa". Lo spiega Carlo Guarrata, amministratore delegato di Sarlux, a margine della giornata di approfondimento sull'innovazione e la robotica organizzata dal gruppo al Convento di San Giuseppe a Cagliari.

"Le ricerche continue nel campo tecnologico e digitale puntano proprio a realizzare ed utilizzare strumenti che sostituiscano l'uomo nelle procedure più a rischio - chiarisce l'ad - l'aggiornamento della sicurezza è un percorso che obbligatoriamente deve essere continuo, durante la pandemia abbiamo messo in campo misure straordinarie e siamo protesi alla ricerca e al miglioramento continuo".

Esperta sul tema è la docente dell'Università di Messina Maria Francesca Milazzo, intervenuta alla tavola rotonda, che parla di strumenti in campo: "Nello sviluppo di dispositivi per la sicurezza industriale oggi esistono moltissimi strumenti tecnologicamente avanzati, in particolare si tratta di nuove tecniche ispettive che utilizzano intelligenza artificiale e robotica per prevenire qualsiasi tipo di guasto e intervenire quando necessario".

"Sul tema della sicurezza - spiega Walter Cocco, responsabile delle operazioni industriali Sartlux - ha messo in campo e consolidato il protocollo B-bs (Behavior-Based Safety) per tutte le strutture operative del sito di Sarroch, che rappresenta, allo stato attuale, un sistema molto efficace per ridurre gli infortuni sul lavoro incidendo sui modi di agire non sicuri".

"Promuoviamo a tutti i livelli aziendali la cultura della sicurezza attraverso la formazione, la condivisione e la verifica del grado di efficacia delle attività svolte - precisa Cocco - Diffondere la cultura della sicurezza si traduce, di fatto, in un'azione continua di ricerca, formazione e creazione di condizioni di lavoro finalizzate a ridurre progressivamente i casi di emergenza e di infortunio per i lavoratori interni e per quelli delle ditte appaltatrici con l'obiettivo di tendere a zero eventi incidentali".