Partecipazione al lavoro, parte raccolta firme per la legge

Si chiama "La partecipazione al lavoro", è una proposta di legge di iniziativa popolare promossa dalla Cisl che disciplina in ogni dettaglio la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita delle imprese. La campagna per le firme necessarie a presentare il testo è stata lanciata dal sindacato anche in Sardegna.

"La proposta nasce con l'intento di dare piena attuazione all'articolo 46 della Costituzione - spiega la Cisl - La partecipazione dei lavoratori alle imprese non è solo il vettore di uno sviluppo economico ma anche un mezzo per la realizzazione di un progresso sociale, un traguardo necessario per il completamento della democrazia".

Per il sindacato la legge potrà produrre effetti positivi per quanto riguarda l'aumento dei salari, la qualità e stabilità del lavoro, una maggiore produttività e competitività, una crescente sicurezza nei luoghi di lavoro. La campagna vedrà impegnati centinaia di volontari, lavoratori e pensionati, nei vari punti di raccolta, posti di lavoro, mercati e luoghi di aggregazione, sedi sindacali e dei servizi. "La Cisl sarda, con tutte le strutture e il gruppo dirigente, promuove un forte impegno di condivisione con tuti i lavoratori e i cittadini per favorire la campagna di discussione e raccolta firme. Gli aggiornamenti si trovano sul sito nazionale dedicato www.partecipazione.cisl.it.