Maxi sequestro di capi d'abbigliamento contraffatti a P.Torres

Oltre 31mila capi d'abbigliamento con i marchi contraffatti sono stati individuati e sequestrati nei giorni scorsi dalla Guardia di finanza della Compagnia di Porto Torres.

I militari, in tre distinte operazioni, sono riusciti a intercettare ben 157 spedizioni dirette nella provincia di Sassari e in altre località della penisola, provenienti dall'Europa centrorientale. i colli sono stati bloccati e controllati dalle Fiamme gialle che hanno potuto constatarne il contenuto illecito.

Le false griffe erano applicate a migliaia di capi di vestiario, calzature e vari accessori: magliette, pantaloni, scarpe, borse, cinture, portafogli, riproducevano illecitamente i marchi più in voga della moda.

Sono stati sequestrati anche numerosi accessori di telefonia mobile come auricolari e cover, nonché migliaia di copricerchi delle più note case automobilistiche tedesche e decine di piastre per capelli, tutto abilmente contraffatto e spacciato come prodotto di rinomate aziende multinazionali del commercio.