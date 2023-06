Donazione organi, a giugno 11 prelievi da 3 pazienti

(ANSA) - SASSARI, 16 GIU - Tre prelievi multiorgano che hanno permesso di donare nuova vita ad almeno 11 persone in lista d'attesa per un trapianto. Sono, infatti, 11 gli organi che tra il 4 e il 9 giugno sono stati prelevati da tre donatori che hanno compiuto un grande gesto di altruismo e generosità. Sono stati donati 3 fegati, 6 reni, 1 cuore, 1 polmone. A questi si aggiunge anche la donazione di tessuti, con 6 cornee.

La donazione arriva da parte di tre pazienti, di età compresa tra i 50 e i 60 anni, deceduti nei giorni scorsi nella Rianimazione del Santissima Annunziata. I primi due donatori avevano espresso in vita la volontà di donare, con dichiarazione espressa al momento del rinnovo della carta di identità e all'interno delle disposizioni anticipate di trattamento, le cosiddette Dat o testamento biologico. Per il terzo, invece, i familiari hanno espresso l'assenso al prelievo.

Un'attività intensa quella portata avanti dall'Aou di Sassari che ha visto coinvolte tante strutture aziendali: a partire dalla Rianimazione del Santissima Annunziata quindi il blocco operatorio con le équipe di infermieri e chirurghi. E ancora, la Direzione medica di presidio, il laboratorio analisi con la Patologia clinica, la Virologia e la Microbiologia, la Radiologia, l'Anatomia patologica, i medici legali, i neurologi e i tecnici di Neurofisiopatologia.

La donazione di organi dei giorni scorsi porta così a 48 il totale di organi e tessuti prelevati al Santissima Annunziata di Sassari, a partire dall'1 gennaio di quest'anno.

In particolare, dall'inizio dell'anno sono stati prelevati 2 cuori, 18 fegati, 14 reni, 2 polmoni e 12 cornee.

"È la testimonianza di un'attività che alla base trova una forte sensibilità da parte della popolazione - afferma Paola Murgia, coordinatrice locale dei trapianti per l'Aou di Sassari - I dati sono in crescita rispetto al 2022 e al 2021. Le opposizioni, tuttavia, continuano ad attestarsi sempre intorno al 27%. Come coordinamento locale - prosegue - è stato messo in campo un lavoro di grande sensibilizzazione aziendale in merito alla donazione di organi. La fascia dei cittadini compresa tra i 30 e i 60 anni - riprende la coordinatrice dei trapianti Paola Murgia - è quella che maggiormente risponde in maniera favorevole alla donazione. Mentre si registra il numero maggiore di opposizioni nella fascia d'età over 70, probabilmente ancora per ragioni di tipo culturale". (ANSA).