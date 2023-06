Continua a perseguitare l'ex alludendo a Giulia Tramontano

Ha continuato a perseguitare e insultare sia sui social che con telefonate, la sua ex compagna, i figli minori di lei e un uomo che pensava fosse il nuovo compagno della donna: un 30enne di Olbia è stato arrestato dai Carabinieri della stazione locale e portato nel carcere di Sassari su mandato del gip del Tribunale di Tempio Pausania.

Stando alla denuncia della vittima - assistita dall'avvocato Antonello Desini - l'uomo, che si trovava già agli arresti domiciliari per stalking nei confronti della stessa giovane dal 31 marzo scorso, avrebbe continuato a inveire contro di lei e i suoi figli e nell'ultima chiamata avrebbe fatto allusione all'omicidio di GiuliaTramontano, la 29enne incinta al settimo mese uccisa a coltellate dal compagno a Senago, in provincia di Milano. Il 30enne, difeso dall'avvocato Luca Diaz, si trova ora in carcere a Bancali.