Accesso al credito, patto Banco di Sardegna-Confagricoltura

(ANSA) - CAGLIARI, 16 GIU - Il Banco di Sardegna e Confagricoltura Sardegna hanno firmato un accordo per favorire le imprese agricole associate nell'accesso ai finanziamenti, ai servizi di consulenza e ai prodotti offerti dall'istituto di credito.

La convenzione è stata siglata a Cagliari da Giampietro Arra, responsabile dell'area Affari del Banco di Sardegna e dal presidente di Confagricoltura Sardegna, Paolo Mele.

Il protocollo prevede che per tutte le domande di finanziamento, eventualmente predisposte con il supporto delle strutture di assistenza delle sedi provinciali e regionali di Confagricoltura, il Banco di Sardegna si impegni a istruire e a completare la procedura in tempi certi, applicando condizioni economiche mitigate rispetto agli attuali standard di mercato.

Inoltre il Banco di Sardegna fornirà alle imprese una consulenza specialistica finalizzata a individuare le migliori soluzioni a supporto delle loro attività.

Nel caso di imprese agricole di allevamento e coltivazione, l'offerta consentirà agli associati di ottenere agevolazioni sui prestiti agrari di conduzione e sui finanziamenti agrari chirografari e ipotecari, destinati alla realizzazione di investimenti o acquisto terreni.

Nel caso invece di imprese che svolgono esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le agevolazioni riguarderanno i prestiti aziendali o mutui a imprese per esigenza di liquidità o investimento.

L'accordo prevede anche l'avvio di percorsi di formazione finanziaria e la condivisione di momenti di incontro e confronto propositivo tra il Banco, le sedi territoriali di Confagricoltura Sardegna e le imprese associate. (ANSA).