Nuovo stadio Cagliari, Truzzu 'senza risorse siamo fermi'

In attesa che la Regione decida sui 50 milioni stanziati in Finanziaria per il nuovo stadio e soprattutto stabilisca definitivamente quale sarà il sito per la nuova casa rossoblù, la settimana prossima ci sarà un incontro tecnico probabilmente in preparazione della conferenza dei servizi indetta per il 3 luglio sull'approvazione del progetto del "Gigi Riva".

"Il tema è fare lo stadio - dice all'ANSA il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu - Per fare lo stadio servono i soldi. Se li danno al Comune chiusa la conferenza decisoria andiamo in consiglio per approvare il Pef (piano economico e finanziario, ndr). Fatto quello si fa la gara. Senza i soldi però non mi posso muovere", è il messaggio che il primo cittadino del capoluogo manda alla Regione.