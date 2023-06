I classici e la drammaturgia contemporanea nella rassegna Cedac

La piazza Santa Caterina, nel centro storico di Sassari, farà da palcoscenico alla rassegna teatrale estiva del Cedac, che dal 6 al 20 luglio metterà in scena quattro spettacoli. ll cartellone curato dalla direttrice artistica, Valeria Ciabattoni, allestirà nella suggestiva piazza nel cuore della città quattro rappresentazioni: Il "Prometeo" di Eschilo per la regia di Gabriele Vacis (6 luglio ore 21); le immagini sonore di "Figurini", coinvolgente concerto-spettacolo con Gipo Di Napoli e la Bandakadabra (12 luglio); le riflessioni tragicomiche e gli intrecci fra parole e note de "Il settimo giorno lui si riposò, io no" di e con Enrica Tesio e Andrea Mirò (13 luglio); e infine "La Matematica dei Greci" raccontata da Piergiorgio Odifreddi con la regia di Sergio Maifredi (20 luglio).

"Il Cedac Sardegna punta sul valore artistico e sulla differenziazione delle proposte rivolte a un pubblico vasto e trasversale, amante della grande prosa e dei grandi capolavori della storia del teatro ma anche attento e curioso delle novità, con una particolare attenzione verso le giovani generazioni", spiega Valeria Ciabattoni.

Quindi spazio ai classici e alla drammaturgia contemporanea, tra il pathos della tragedia e l'umorismo sottile della descrizione delle fatiche della vita contemporanea, un divertissement teatral-musicale e la storia del pensiero logico-matematico nell'antichità.

"Quest'anno abbiamo deciso di puntare su piazza Santa Caterina per l'organizzazione degli eventi estivi", spiega l'assessora alla Cultura del Comune di Sassari, Laura Useri. "Un luogo circondato da monumenti bellissimi, nel cuore e pieno centro storico della città. Un modo per rendere vivo questo spazio molto amato, valorizzarlo e renderlo ancora più conosciuto".