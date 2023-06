Doria, 'tempi e fondi ci sono, ora le aree per nuovi ospedali'

"I tempi non sono stretti, ma bisogna iniziare: gli ospedali che abbiamo individuato per la Sardegna sono necessari perché ci servono per dare ai sardi una sanità moderna efficiente", ha risposto così alle domande dei cronisti l'assessore della Sanità Carlo Doria in merito alla delibera sulla realizzazione di nuovi ospedali in Sardegna, a margine della presentazione della campagna per la donazione di sangue in Sardegna.

Per Doria non è un problema di tempi - "anche l'universo e la terra non sono state fatte in un giorno" - né di fondi e individua per i progetti i risparmi degli accantonamenti sulla vertenza entrate: "sono tanti soldi e sono liberi e utilizzabili", poi ci sono quelli "strutturali del Por e via dicendo".

"Siamo in condizioni di fare tutti gli ospedali che abbiamo deliberato, ora bisogna partire con le conferenze dei servizi che dovranno individuare le aree idonee alla realizzazione di opere del genere che hanno bisogno di caratteristiche diverse dagli ospedali del passato. Aree che auspicabilmente devono essere pubbliche per non perder tempo dietro ad acquisti o espropri".

Prima le conferenze dei servizi, ai primi di agosto la consegna degli studi di fattibilità, poi la fase dei bandi di progettazione. L'assessore chiarisce anche, riguardo al Brotzu di Cagliari, che a suo avviso tutti gli appalti e le procedure già avviate nell'ambito del progetto che prevede una nuova piastra tecnologica, "vanno rimodulati, cioè bloccati e rivisti: se si deciderà in tal senso non ci sarebbe ragione di fare investimenti su una struttura che sarebbe destinata ad altro".