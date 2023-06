DanzEstate Junior Circus ai Giardini Pubblici di Cagliari

Magia, fantasia, creatività, tra "Trampoli fai da te", "Palline da Giocoliere", "Tiro al Gigantobersaglio" in uno dei cuori verdi della città. Dal 13 al 17 giugno i Giardini Pubblici di Cagliari si colorano con "DanzEstate Junior Circus". Cinque giornate tra spettacoli, performance, laboratori e giochi a cielo aperto, con ingresso gratuito. Un cartellone tra fiabe, racconti, coreografie, teatro, arti circensi, giocoleria, bolle di sapone, caccia al tesoro e tanti giochi per i più piccoli. E gran finale con la caleidoscopica parata degli artisti.

Organizzato da Asmed, è in programma dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20. Tra gli appuntamenti, il 17 alle 16.30 "Omaggio a Disney", per celebrare il centenario della famosa casa di produzione con le fiabe danzate della compagnia Danza Estemporada, coreografia di Livia Lepri, liberamente tratte dai film di animazione più conosciuti. Ancora, tutti i giorni alle 16 è in scena il Circo Zamuner con la performance d'arte circense "Oltre il Sipario" e della Compagnia Circo Mano a Mano/Balletto di Sardegna.

Con le performance diffuse trasformeranno i Giardini in un grande circo in pieno stile circo retrò. Tra i laboratori c' è quello curato da Tore Mr Happy che permetterà a bambine e bambine di immergersi nel mondo circense. Gioco, pittura, disegno e il magico mondo dell'arte con "Circo Picasso" a cura dello scenografo e regista Marco Nateri. Protagoniste di DanzEstate con i loro spettacoli, sono sedici compagnie di teatro e danza: le sarde Teatro Circo Maccus, Circo Mano a Mano, Il Crogiuolo, Balletto di Sardegna, Effimero Meraviglioso, Abaco Teatro, Danza Estemporada, Teatro Tages, Balletto di Sardegna con Maria Loi e Senio G. B. Dattena, Circo Zamuner, le venete Padova Dance Project e Ersiliadanza, Art Mouv (Corsica), Movimentoinactor (Toscana), Artemis Danza/Madame Rebiné (Emilia Romagna), Centro Produzione Danza Twain (Lazio).