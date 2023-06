Cagliari in A, dal barman dei vip un cocktail dedicato a Ranieri

"Ranieri is bAck". Con la A rigorosamente maiuscola. E' dedicata a Claudio Ranieri e alla grande impresa di riportare il Cagliari in serie A l'ultima creazione di Domenico Fammiano, il 'barman dei vip', ormai di casa in Sardegna.Un cocktail per celebrare la promozione della squadra rossoblù, giunta quasi inaspettata ormai, grazie al gol di Pavoletti in pieno recupero in quel di Bari, che ha fatto esultare non solo un'intera regione, ma i tanti sardi sparsi in tutto il mondo.

Dal suo bar bistrot nel centro storico di Alghero, Fammiano, campano d'origine e cresciuto professionalmente all'estero e a Venezia, dove ha lavorato nei principali hotel di lusso e si è conquistato il soprannome di 'barman dei vip', è rimasto 'folgorato' dalla passione e dall'entusiasmo dei tifosi rossoblù, numerosissimi anche nella Riviera del corallo, e dalla trepidazione con cui hanno vissuto i playoff per la promozione in A.

"Quando ho visto che il Cagliari stava andando avanti - racconta all'ANSA - ho pensato: 'se il Cagliari va in serie A dedico un nuovo cocktail a mister Ranieri. Un grande allenatore, che ha fatto bene ovunque è andato. Ho pensato al suo grande ritorno in Sardegna dopo tanti anni, all'entusiasmo che ha portato tra i tifosi, anche qui ad Alghero. Ha riportato il Cagliari tra le grandi del calcio e tutta la Sardegna lo ha ringraziato".

Gli ingredienti del cocktail "Ranieri is bAck"? Tutti rigorosamente sardi. "Ho voluto coinvolgere tutte le zone della Sardegna e allora ho scelto un gin prodotto nel nord dell'Isola, il Rena 41, il distillato di pompia, un frutto autoctono del centro, e il vermouth rosso di Silvio Carta, del sud Sardegna. E' un after-dinner, essendo abbastanza alcolico va bevuto preferibilmente dopocena". "Naturalmente Ranieri - conclude il titolare del Mòn Bistrot - è il benvenuto qui ad Alghero. Se dovesse venire in vacanza da queste parti, per me sarebbe un grande onore poter fargli assaggiare il cocktail a lui dedicato. Lo aspettiamo a braccia aperte".