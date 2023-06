Basket: Cappelletti è il nuovo play della Dinamo

Dopo il rinnovo del contratto con la guardia croata Filip Kruslin, la Dinamo Banco di Sardegna ha messo a segno il primo colpo di mercato: alla corte di coach Piero Bucchi approda il play Alessandro Cappelletti, protagonista nell'ultima stagione a Verona, nonostante la retrocessione degli scaligeri. Cappelletti ha firmato un contratto che lo lega per due anni ai biancoblu sassaresi, dove andrà a rinforzare il blocco dei giocatori italiani, svuotato dagli addii al basket giocato di capitan Jack Devecchi e Massimo Chessa.

Il nuovo play della Dinamo è cresciuto nelle giovanili della Mens Sana Siena, dove era considerato uno dei migliori prospetti a livello nazionale prima di infortunarsi al ginocchio. È ripartito più forte di prima e ha riguadagnato step by step il palcoscenico della serie A e la Nazionale. Nell'ultimo campionato a Verona Cappelletti ha avuto il ruolo di playmaker titolare, chiudendo con oltre 11 punti e quasi 5 assist di media con l'80% ai liberi. È andato in doppia cifra in 19 partite, realizzando in 3 partite diverse 20 punti e 10 assist contro Reggio Emilia.

Nella sua carriera aveva vinto uno scudetto nel 2013 con Siena poi revocato, ha conquistato la Champions League nel 2019 con la maglia della Virtus Bologna e una Coppa Italia di A2 con Udine. Ha giocato con le nazionali under 18 e under 20 per poi essere chiamato ad un raduno con l'Italia di Pozzecco prima delle qualificazioni ai mondiali. In casa Dinamo le prossime novità potrebbero essere l'ufficializzazione delle partenze di Dowe, che ha praticamente chiuso l'accordo con Tortona, e dell'ala Jones.