32enne denuncia, "sono stata molestata al parco"

"Un giovane mi ha molestata". È la denuncia fatta alla Polizia da una 32enne di Cagliari, sulla quale ora stanno lavorando gli investigatori della Squadra mobile.

I poliziotti hanno visionato anche un filmato fatto con il telefono dalla stessa vittima. L'episodio risale al 27 maggio scorso. La giovane stava partecipando a una festa al colle di San Michele. Trovando i bagni occupati, ha scelto di andare fuori quando è stata avvicinata e molestata. La donna si è messa ad urlare ed è tornata dagli amici chiedendo aiuto, mentre il presunto maniaco è fuggito. La 32enne ha cercato di filmarlo, ma nel video si vede pochissimo.

Tre giorni dopo si è presentata in Questura e ha denunciato quanto le era accaduto, consegnando il video. Gli investigatori della Squadra mobile lo hanno analizzato, ma non hanno trovato elementi utili. In quella zona non ci sono nemmeno le telecamere di videosorveglianza, quindi è impossibile recuperare altri indizi.

Al momento non sono arrivate altre segnalazioni di episodi simili o di molestie. La Polizia chiede a chiunque abbia visto qualcosa di farsi avanti e denunciare.