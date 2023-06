Via ombrelloni e lettini sulla spiaggia di La Conia in Gallura

Nessuna concessione demaniale sulla spiaggia di La Conia ad Arzachena: lo chiede l'amministrazione comunale guidata da Roberto Ragnedda alla Regione, deliberando con la sua giunta di destinare circa mille metri quadri di arenile a servizi di pubblica utilità. Niente più lettini e ombrelloni ad uso esclusivo della struttura ricettiva Blu Hotel spa, ma un litorale con parcheggi gratuiti adiacenti all'arenile e servizi destinati alla balneazione da parte di scolaresche, persone con difficoltà motorie, attività all'aperto svolte da associazioni di volontariato con l'obiettivo dell'inclusione sociale.

"Lo scorso anno abbiamo assistito all'occupazione della spiaggia di La Conia senza che il Comune sia stato interpellato - spiega il sindaco -. La concessione di cui è titolare l'albergo è stata ampliata e trasferita proprio su uno degli arenili che il piano di utilizzo dei litorali approvato dal consiglio comunale ha espressamente previsto come di interesse collettivo, quindi, agendo in contrasto con i principi inclusi nella nostra pianificazione territoriale". La giunta ha così individuato la spiaggia di La Conia Sud, ma anche quella di La Pitrizza centro, come porzioni di costa che potranno essere concesse in gestione, anche a titolo gratuito, ad associazioni di volontariato e onlus senza finalità di lucro.