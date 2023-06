Società Italiana Obesità, Velluzzi al vertice nazionale

(ANSA) - CAGLIARI, 14 GIU - La professoressa Fernanda Velluzzi, del Centro Obesità del San Giovanni di Dio, è stata eletta ai vertici nazionali della Società Italiana dell'Obesità (Sio) durante l'11/o Congresso nazionale.

In occasione dell'evento, che si è tenuto ad Abano Terme, in provincia di Padova, sono state affrontate tematiche importanti e attuali riguardanti l'obesità.

La patologia è sempre più diffusa e nel nostro paese interessa il 46% della popolazione adulta e il 26,3% infantile.

Numerosi gruppi di ricerca italiani, compreso quello dell'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, hanno condiviso esperienze e casi studio con i colleghi.

I temi più caldi come la fisiopatologia dell'obesità nelle diverse età della vita, le numerose complicanze cliniche, le novità sulla terapia nutrizionale, farmacologica e chirurgica, il ruolo dell'attività fisica, l'epidemiologia e prevenzione, i modelli organizzativi del trattamento, sono stati oggetto di relazioni da parte dei maggiori esperti italiani e stranieri.

