Sassari, nuovo regolamento per rilancio commercio in centro

Un nuovo regolamento comunale sull'urbanistica del commercio abbatte alcuni paletti per favorire l'insediamento di attività al centro storico di Sassari. Le nuove norme, al momento ancora in fase di approvazione, sono raccolte nel Programma di urbanistica commerciale e sono state presentate oggi a Palazzo Ducale ai rappresentanti delle associazioni di categoria cittadine dal sindaco, Nanni Campus, e dall'assessore Nicola Lucchi. In base al nuovo regolamento i commercianti che vorranno investire al centro storico avranno la vita meno difficile.

Nelle aree che ricadono all'interno del cosiddetto "Centro matrice", ossia nel nucleo originario della città, sarà consentita l'apertura di medie superfici di vendita (fino a 2.500 mq), finora vietate. Anche per i negozi di vicinato ci sono novità, sempre nel perimetro del centro storico: il limite massimo di superficie per le attività alimentari passa da 100 a 250mq. Inoltre tutti gli esercizi commerciali del cuore della città non avranno più il giogo dei parcheggi di pertinenza e della aree di carico e scarico merci: questi due vincoli cadono e non saranno più richiesti per potere avviare un'attività all'interno del centro storico.

L'apertura di esercizi di vicinato sarà vietata nelle zone artigianiali e industriali, mentre sarà consentita nelle aree turisitiche, dove sarà possibile avviare anche attività su medie strutture di vendita ma con superficie limitata a un massimo di 500 mq. Il nuovo regolamento, ha spiegato il sindaco, seguirà un percorso di condivisione con tutti i soggetti interessati prima di arrivare in Consiglio comunale per l'approvazione finale.