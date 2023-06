Nuove tecnologie, workshop su cultura e rigenerazione urbana

La tecnologia digitale, l'artigianato e il design come fulcri della cultura e della rigenerazione urbana e di una nuova fruizione delle città sono il tema del workshop online "Digitale, offerta culturale e rigenerazione urbana", organizzato dall'I-Lab della Camera di commercio di Sassari, che si svolgerà venerdì 16 giugno dalle 11,30 sulla piattaforma Zoom.

Protagonisti dell'incontro formativo e informativo saranno gli attori principali di questa nuova fase di pensare e vivere la cultura e gli spazi urbani. Architetti, informatici, esercenti commerciali, ma anche studenti d'arte e architettura, semplici cittadini: a loro si rivolge l'evento che sarà condotto dall'imprenditore Massimo Porcheddu, socio di primarie imprese attive nel settore delle tecnologie avanzate per l'offerta museale e la rigenerazione urbana, co-designer in numerosi progetti di contaminazione fra abilità artigianali eccellenti e nuove tecnologie, a livello regionale, nazionale e internazionale.

Porcheddu non sarà solo ad animare la discussione, ma avrà al suo fianco l'esperto in politiche urbane e facilitatore della discussione, Stefano Sotgiu.

Le informazioni per iscriversi e partecipare allo workshop si trovano sul sito internet ilab.ss.camcom.it.