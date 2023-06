Maltempo: acquazzoni e allagamenti nel sud Sardegna

Come annunciato dall'allerta gialla diramata dalla Protezione civile regionale, dalla mattinata di oggi sta piovendo intensamente nel sud Sardegna, in particolar modo nel Sulcis Iglesiente. I danni più consistenti a Fluminimaggiore, Iglesias, Nebida e altri piccoli centri. Sono stati già segnalati, soprattutto a Fluminimaggiore, scantinati e strade allagate, con i vigili del fuoco al lavoro con diverse squadre sul posto.

Il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, ha convocato il Coc. "Ho riunito in questo momento il centro operativo comunale per il monitoraggio e la gestione delle situazioni di criticità - scrive il primo cittadino appena rieletto su Facebook -. Si consiglia a tutti i nostri concittadini di limitare il più possibile gli spostamenti in particolare verso la frazione di Nebida".

Pioggia intensa anche a Guspini dove sono caduti una ventina di millimetri di acqua. La strada statale 128 “Centrale Sarda” è stata chiusa temporaneamente in entrambe le direzioni all’altezza del km 64, a Fluminimaggiore , a causa di un allagamento provocato dalle intense piogge. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione del traffico e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.