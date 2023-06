La Sarlux scommette su innovazione e robotica nell'industria

Monitorare lo stato degli impianti industriali, in ogni loro specifico comparto, per gestire le manutenzioni al meglio utilizzando l'innovazione e la robotica e stringendo sinergie sul territorio nell'ottica della competitività. È il tema intorno al quale ruota la due giorni di approfondimento Iri 2023, organizzata dall'Aiman, l'associazione nazionale manutenzione, in collaborazione con Sarlux, la controllata del gruppo Saras. Due giorni di incontri, dibattiti e formazione con professionisti, imprese del settore e istituzioni al Convento di San Giuseppe di Cagliari, con il patrocinio della Città Metropolitana.

L'evento principale è curato da Sarlux: è la tavola rotonda "Sinergie e innovazione tecnologica per la competitività industriale" con gli interventi di istituzioni, enti, Università e aziende che si focalizzeranno "sull'importanza della innovazione tecnologica e delle sinergie esistenti, da condividere con le realtà territoriali per una sempre crescente competitività industriale".

All'incontro, venerdì 16 maggio alle 9, sono previsti gli interventi del sindaco della Città metropolitana di Cagliari, Paolo Truzzu, della presidente del Cacip Barbara Porru, del responsabile territoriale dell'Anpal Paolo Moser, il vicedirettore di Confindustria meridionale Andrea Porcu e il responsabile delle operazioni industriali di Sarlux Walter Cocco. Presente anche la docente dell'Università di Messina Maria Francesca Milazzo.

"Nel corso di entrambe le giornate si alterneranno i casi studio delle società leader nel campo dei cosiddetti controlli non distruttivi, società che si occupano di robotica e di innovazione in generale in supporto alle attività industriali - spiegano gli organizzatori -. Tra le altre dimostrazioni, droni e robot saranno i principali protagonisti nella presentazione di nuove tecniche di ispezione, controllo e monitoraggio dei siti industriali".