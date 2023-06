Crolla masso in spiaggia, gravissimo turista a La Maddalena

Un turista di 62 anni, in vacanza a La Maddalena con la famiglia, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia dopo essere stato colpito da un masso che si era staccato da una parete rocciosa a ridosso di una spiaggia. Il fatto è accaduto nella località di Abbatoggia.

L'uomo, originario del nord Italia, che si trovava sull'arenile con la nipote, ha subito un trauma addominale. Sul posto, insieme con i vigili del fuoco, i carabinieri e la Guardia costiera, sono giunti i medici del 118 che hanno rianimato il 62enne e ne hanno disposto il trasferimento in ospedale. Arrivato a Olbia l'uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico urgente; le sue condizioni restano gravi.